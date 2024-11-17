Arnavutluk lekinden Uganda şilinine Geçmiş Döviz Kurları
Arnavutluk lekinden Uganda şilinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Arnavutluk lekinden (ALL) Uganda şilinine (UGX) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ALL - UGX için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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ALL → UGX çevrim grafiği
1 ALL = 39,40910 UGX
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Arnavutluk leki → Uganda şilini döviz kuru geçmişi
Bugünün Arnavutluk leki Uganda şilinine döviz kuru şu anda 39,409, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Arnavutluk leki değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.400 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Arnavutluk leki Uganda şilinine döviz kuru en yüksek değeri 39,989 (11-11-2024) ile en düşük değeri 39,311 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.332 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Arnavutluk lekinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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