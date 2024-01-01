История обменного курса албанский лек–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс албанских лека/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 0,043, отражая изменение в размере -0.605% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.804% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,044, и минимумом, равным 0,043, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.835%.