阿爾巴尼亞列克兌巴布亞新畿內亞基那匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌巴布亞新畿內亞基那的匯率目前為0.042，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.126%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌巴布亞新畿內亞基那的匯率波動，在21-07-2024高見0.042，並在24-07-2024低見0.042。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.384%。