История обменного курса албанский лек–мозамбикские метикалы

Обменный курс албанских лека/мозамбикские метикалы сейчас составляет 0,694, отражая изменение в размере -0.770% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.206% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,710, и минимумом, равным 0,693, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.749%.