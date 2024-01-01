История обменного курса мозамбикский метикал–албанские леки

Обменный курс мозамбикский метикал/албанские леки сейчас составляет 1,444, отражая изменение в размере 0.054% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.051% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/албанские леки колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,450, и минимумом, равным 1,441, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.463% уменьшение стоимости.