История обменного курса албанский лек–македонские денары

Обменный курс албанских лека/македонские денары сейчас составляет 0,627, отражая изменение в размере -0.793% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.144% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/македонские денары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,633, и минимумом, равным 0,620, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.310%.