История обменного курса албанский лек–молдавские леи

Обменный курс албанских лека/молдавские леи сейчас составляет 0,195, отражая изменение в размере -1.087% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.863% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/молдавские леи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,198, и минимумом, равным 0,194, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.992%.