阿爾巴尼亞列克兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為0.192，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.161%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在23-07-2024高見0.193，並在23-07-2024低見0.191。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.722%。