История обменного курса албанский лек–гвинейские франки

Обменный курс албанских лека/гвинейские франки сейчас составляет 94,133, отражая изменение в размере -0.192% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.029% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/гвинейские франки колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 95,770, и минимумом, равным 93,457, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.751%.