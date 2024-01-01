阿爾巴尼亞列克兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌幾內亞法郎的匯率目前為92.834，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.631%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌幾內亞法郎的匯率波動，在22-07-2024高見93.579，並在24-07-2024低見92.577。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.605%。