История обменного курса албанский лек–чилийские песо

Обменный курс албанских лека/чилийские песо сейчас составляет 10,584, отражая изменение в размере 1.625% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.151% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/чилийские песо колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 10,697, и минимумом, равным 10,400, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.561%.