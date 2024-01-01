阿爾巴尼亞列克兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌智利比索的匯率目前為10.321，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.297%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌智利比索的匯率波動，在22-07-2024高見10.323，並在24-07-2024低見10.186。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.727%。