250 дирхамов ОАЭ в южноафриканские ранды
Сконвертируйте AED в ZAR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AED к ZAR
1 AED = 4,78715 ZAR
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 AED в ZAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,8437
|4,9847
|Низкий
|4,7116
|4,6563
|В среднем
|4,7892
|4,8052
|Изменение
|0.33%
|-3.96%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AED к ZAR
За последние 30 дней максимальный курс AED к ZAR составил 4,8437, а минимальный — 4,7116. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7892. Изменение курса AED к ZAR в процентном соотношении составило 0.33.
За последние 90 дней максимальный курс AED к ZAR составил 4,9847, а минимальный — 4,6563. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,8052. Изменение курса AED к ZAR в процентном соотношении составило -3.96.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в южноафриканские ранды
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.