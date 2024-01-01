10 тысяч дирхамов ОАЭ в южноафриканские ранды

Сконвертируйте AED в ZAR по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = R4,787 ZAR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к ZAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ZAR
1 AED в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,84374,9847
Низкий4,71164,6563
В среднем4,78924,8052
Изменение0.33%-3.96%
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Соотношение 1 AED к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс AED к ZAR составил 4,8437, а минимальный — 4,7116. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7892. Изменение курса AED к ZAR в процентном соотношении составило 0.33.

За последние 90 дней максимальный курс AED к ZAR составил 4,9847, а минимальный — 4,6563. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,8052. Изменение курса AED к ZAR в процентном соотношении составило -3.96.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Южноафриканский ранд
1 AED4,78715 ZAR
5 AED23,93575 ZAR
10 AED47,87150 ZAR
20 AED95,74300 ZAR
50 AED239,35750 ZAR
100 AED478,71500 ZAR
250 AED1 196,78750 ZAR
500 AED2 393,57500 ZAR
1000 AED4 787,15000 ZAR
2000 AED9 574,30000 ZAR
5000 AED23 935,75000 ZAR
10000 AED47 871,50000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Дирхам ОАЭ
1 ZAR0,20889 AED
5 ZAR1,04447 AED
10 ZAR2,08893 AED
20 ZAR4,17786 AED
50 ZAR10,44465 AED
100 ZAR20,88930 AED
250 ZAR52,22325 AED
500 ZAR104,44650 AED
1000 ZAR208,89300 AED
2000 ZAR417,78600 AED
5000 ZAR1 044,46500 AED
10000 ZAR2 088,93000 AED