10 дирхамов ОАЭ в самоанские талы

Сконвертируйте AED в WST по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = WS$0,7392 WST

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к WST

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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WST
1 AED в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,75410,7541
Низкий0,73140,7299
В среднем0,73990,7382
Изменение1.07%-1.32%
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Соотношение 1 AED к WST

За последние 30 дней максимальный курс AED к WST составил 0,7541, а минимальный — 0,7314. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7399. Изменение курса AED к WST в процентном соотношении составило 1.07.

За последние 90 дней максимальный курс AED к WST составил 0,7541, а минимальный — 0,7299. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7382. Изменение курса AED к WST в процентном соотношении составило -1.32.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Самоанская тала
1 AED0,73923 WST
5 AED3,69613 WST
10 AED7,39226 WST
20 AED14,78452 WST
50 AED36,96130 WST
100 AED73,92260 WST
250 AED184,80650 WST
500 AED369,61300 WST
1000 AED739,22600 WST
2000 AED1 478,45200 WST
5000 AED3 696,13000 WST
10000 AED7 392,26000 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Дирхам ОАЭ
1 WST1,35277 AED
5 WST6,76385 AED
10 WST13,52770 AED
20 WST27,05540 AED
50 WST67,63850 AED
100 WST135,27700 AED
250 WST338,19250 AED
500 WST676,38500 AED
1000 WST1 352,77000 AED
2000 WST2 705,54000 AED
5000 WST6 763,85000 AED
10000 WST13 527,70000 AED