История обменного курса дирхам ОАЭ–самоанские талы

Обменный курс дирхама ОАЭ/самоанские талы сейчас составляет 0,739, отражая изменение в размере -0.612% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.712% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/самоанские талы колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,752, и минимумом, равным 0,736, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.573%.