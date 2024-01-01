1 тысяча дирхамов ОАЭ в тонганские паанги

Сконвертируйте AED в TOP по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = T$0,6302 TOP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к TOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TOP
1 AED в TOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,64610,6461
Низкий0,62300,6201
В среднем0,63440,6326
Изменение-0.01%-1.75%
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Соотношение 1 AED к TOP

За последние 30 дней максимальный курс AED к TOP составил 0,6461, а минимальный — 0,6230. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6344. Изменение курса AED к TOP в процентном соотношении составило -0.01.

За последние 90 дней максимальный курс AED к TOP составил 0,6461, а минимальный — 0,6201. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6326. Изменение курса AED к TOP в процентном соотношении составило -1.75.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в тонганские паанги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и TOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в TOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Тонганская паанга
1 AED0,63023 TOP
5 AED3,15113 TOP
10 AED6,30225 TOP
20 AED12,60450 TOP
50 AED31,51125 TOP
100 AED63,02250 TOP
250 AED157,55625 TOP
500 AED315,11250 TOP
1000 AED630,22500 TOP
2000 AED1 260,45000 TOP
5000 AED3 151,12500 TOP
10000 AED6 302,25000 TOP
Обменные курсы Тонганская паанга / Дирхам ОАЭ
1 TOP1,58674 AED
5 TOP7,93370 AED
10 TOP15,86740 AED
20 TOP31,73480 AED
50 TOP79,33700 AED
100 TOP158,67400 AED
250 TOP396,68500 AED
500 TOP793,37000 AED
1000 TOP1 586,74000 AED
2000 TOP3 173,48000 AED
5000 TOP7 933,70000 AED
10000 TOP15 867,40000 AED