История обменного курса дирхам ОАЭ–тонганские паанги

Обменный курс дирхама ОАЭ/тонганские паанги сейчас составляет 0,630, отражая изменение в размере -1.400% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.603% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/тонганские паанги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,644, и минимумом, равным 0,627, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.959%.