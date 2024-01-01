5 дирхамов ОАЭ в ямайские доллары

Сконвертируйте AED в JMD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = J$43,08 JMD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к JMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 AED в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий43,157643,1576
Низкий42,902242,5754
В среднем43,025942,8354
Изменение0.30%1.09%
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Соотношение 1 AED к JMD

За последние 30 дней максимальный курс AED к JMD составил 43,1576, а минимальный — 42,9022. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 43,0259. Изменение курса AED к JMD в процентном соотношении составило 0.30.

За последние 90 дней максимальный курс AED к JMD составил 43,1576, а минимальный — 42,5754. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 42,8354. Изменение курса AED к JMD в процентном соотношении составило 1.09.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Ямайский доллар
1 AED43,08410 JMD
5 AED215,42050 JMD
10 AED430,84100 JMD
20 AED861,68200 JMD
50 AED2 154,20500 JMD
100 AED4 308,41000 JMD
250 AED10 771,02500 JMD
500 AED21 542,05000 JMD
1000 AED43 084,10000 JMD
2000 AED86 168,20000 JMD
5000 AED215 420,50000 JMD
10000 AED430 841,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Дирхам ОАЭ
1 JMD0,02321 AED
5 JMD0,11605 AED
10 JMD0,23210 AED
20 JMD0,46421 AED
50 JMD1,16052 AED
100 JMD2,32104 AED
250 JMD5,80260 AED
500 JMD11,60520 AED
1000 JMD23,21040 AED
2000 JMD46,42080 AED
5000 JMD116,05200 AED
10000 JMD232,10400 AED