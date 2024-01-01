10 тысяч дирхамов ОАЭ в коста-риканские колоны

Сконвертируйте AED в CRC по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ₡139,6 CRC

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к CRC

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CRC
1 AED в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий140,7010144,1480
Низкий139,3210139,3210
В среднем140,0552141,0145
Изменение-0.70%-3.13%
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Соотношение 1 AED к CRC

За последние 30 дней максимальный курс AED к CRC составил 140,7010, а минимальный — 139,3210. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 140,0552. Изменение курса AED к CRC в процентном соотношении составило -0.70.

За последние 90 дней максимальный курс AED к CRC составил 144,1480, а минимальный — 139,3210. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 141,0145. Изменение курса AED к CRC в процентном соотношении составило -3.13.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Коста-риканский колон
1 AED139,64100 CRC
5 AED698,20500 CRC
10 AED1 396,41000 CRC
20 AED2 792,82000 CRC
50 AED6 982,05000 CRC
100 AED13 964,10000 CRC
250 AED34 910,25000 CRC
500 AED69 820,50000 CRC
1000 AED139 641,00000 CRC
2000 AED279 282,00000 CRC
5000 AED698 205,00000 CRC
10000 AED1 396 410,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Дирхам ОАЭ
1 CRC0,00716 AED
5 CRC0,03581 AED
10 CRC0,07161 AED
20 CRC0,14322 AED
50 CRC0,35806 AED
100 CRC0,71612 AED
250 CRC1,79031 AED
500 CRC3,58062 AED
1000 CRC7,16124 AED
2000 CRC14,32248 AED
5000 CRC35,80620 AED
10000 CRC71,61240 AED