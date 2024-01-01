1 тысяча дирхамов ОАЭ в канадские доллары

Сконвертируйте AED в CAD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = C$0,3787 CAD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к CAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CAD
1 AED в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,37990,3799
Низкий0,37430,3654
В среднем0,37710,3720
Изменение1.19%1.25%
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Соотношение 1 AED к CAD

За последние 30 дней максимальный курс AED к CAD составил 0,3799, а минимальный — 0,3743. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3771. Изменение курса AED к CAD в процентном соотношении составило 1.19.

За последние 90 дней максимальный курс AED к CAD составил 0,3799, а минимальный — 0,3654. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3720. Изменение курса AED к CAD в процентном соотношении составило 1.25.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Канадский доллар
1 AED0,37871 CAD
5 AED1,89355 CAD
10 AED3,78710 CAD
20 AED7,57420 CAD
50 AED18,93550 CAD
100 AED37,87100 CAD
250 AED94,67750 CAD
500 AED189,35500 CAD
1000 AED378,71000 CAD
2000 AED757,42000 CAD
5000 AED1 893,55000 CAD
10000 AED3 787,10000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Дирхам ОАЭ
1 CAD2,64055 AED
5 CAD13,20275 AED
10 CAD26,40550 AED
20 CAD52,81100 AED
50 CAD132,02750 AED
100 CAD264,05500 AED
250 CAD660,13750 AED
500 CAD1 320,27500 AED
1000 CAD2 640,55000 AED
2000 CAD5 281,10000 AED
5000 CAD13 202,75000 AED
10000 CAD26 405,50000 AED