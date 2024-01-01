1 дирхам ОАЭ в албанские леки

Сконвертируйте AED в ALL по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Lek24,93 ALL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к ALL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ALL
1 AED в ALLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий24,929624,9778
Низкий24,472224,0821
В среднем24,736224,5423
Изменение1.34%-0.19%
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Соотношение 1 AED к ALL

За последние 30 дней максимальный курс AED к ALL составил 24,9296, а минимальный — 24,4722. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 24,7362. Изменение курса AED к ALL в процентном соотношении составило 1.34.

За последние 90 дней максимальный курс AED к ALL составил 24,9778, а минимальный — 24,0821. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 24,5423. Изменение курса AED к ALL в процентном соотношении составило -0.19.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в албанские леки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и ALL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в ALL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Албанский лек
1 AED24,92960 ALL
5 AED124,64800 ALL
10 AED249,29600 ALL
20 AED498,59200 ALL
50 AED1 246,48000 ALL
100 AED2 492,96000 ALL
250 AED6 232,40000 ALL
500 AED12 464,80000 ALL
1000 AED24 929,60000 ALL
2000 AED49 859,20000 ALL
5000 AED124 648,00000 ALL
10000 AED249 296,00000 ALL
Обменные курсы Албанский лек / Дирхам ОАЭ
1 ALL0,04011 AED
5 ALL0,20057 AED
10 ALL0,40113 AED
20 ALL0,80226 AED
50 ALL2,00565 AED
100 ALL4,01130 AED
250 ALL10,02825 AED
500 ALL20,05650 AED
1000 ALL40,11300 AED
2000 ALL80,22600 AED
5000 ALL200,56500 AED
10000 ALL401,13000 AED