История обменного курса дирхам ОАЭ–албанские леки

Обменный курс дирхама ОАЭ/албанские леки сейчас составляет 24,930, отражая изменение в размере 0.516% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.985% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/албанские леки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 25,020, и минимумом, равным 24,471, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.757%.