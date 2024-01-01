阿聯酋迪拉姆兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為25.155，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.274%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在23-07-2024高見25.222，並在21-07-2024低見25.048。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.273%。