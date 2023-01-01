10 بيزو فلبيني إلى دولار فيجي

تحويل PHP إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٠٫٤١ fjd

1.00000 PHP = 0.04072 FJD

Mid-market exchange rate at 00:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072789.1951.465581.646760.964818.7426
1GBP1.1532711.23705102.8611.690121.899061.1126721.6142
1USD0.932250.808375183.151.366251.535160.899417.4724
1INR0.01121140.009721890.012026510.01643110.01846250.01081660.210131

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار فيجي
1 PHP0.04072 FJD
5 PHP0.20360 FJD
10 PHP0.40720 FJD
20 PHP0.81441 FJD
50 PHP2.03602 FJD
100 PHP4.07205 FJD
250 PHP10.18013 FJD
500 PHP20.36025 FJD
1000 PHP40.72050 FJD
2000 PHP81.44100 FJD
5000 PHP203.60250 FJD
10000 PHP407.20500 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Philippine Peso
1 FJD24.55760 PHP
5 FJD122.78800 PHP
10 FJD245.57600 PHP
20 FJD491.15200 PHP
50 FJD1227.88000 PHP
100 FJD2455.76000 PHP
250 FJD6139.40000 PHP
500 FJD12278.80000 PHP
1000 FJD24557.60000 PHP
2000 FJD49115.20000 PHP
5000 FJD122788.00000 PHP
10000 FJD245576.00000 PHP