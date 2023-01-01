دينار أردني إلى جنيه مانكس

تحويل JOD إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
1116.09 imp

1.00000 JOD = 1.11609 IMP

Mid-market exchange rate at 21:08
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أعلى العملات

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.36171.3369518.660.912950.7919223.67291.51366
1 CAD0.73437610.98182413.70350.6704490.5815692.697291.1116
1 SGD0.7479711.01851113.95710.682860.5923352.747221.13217
1 ZAR0.05359060.07297430.071647910.04892550.04243960.1968330.0811179

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / جنيه جزيرة مان
1 JOD1.11609 IMP
5 JOD5.58045 IMP
10 JOD11.16090 IMP
20 JOD22.32180 IMP
50 JOD55.80450 IMP
100 JOD111.60900 IMP
250 JOD279.02250 IMP
500 JOD558.04500 IMP
1000 JOD1116.09000 IMP
2000 JOD2232.18000 IMP
5000 JOD5580.45000 IMP
10000 JOD11160.90000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / الدينار الأردني
1 IMP0.89599 JOD
5 IMP4.47994 JOD
10 IMP8.95987 JOD
20 IMP17.91974 JOD
50 IMP44.79935 JOD
100 IMP89.59870 JOD
250 IMP223.99675 JOD
500 IMP447.99350 JOD
1000 IMP895.98700 JOD
2000 IMP1791.97400 JOD
5000 IMP4479.93500 JOD
10000 IMP8959.87000 JOD