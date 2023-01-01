جنيه مانكس إلى درهم مغربي

تحويل IMP إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
12739.70 mad

1.00000 IMP = 12.73970 MAD

Mid-market exchange rate at 20:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492291.658020.964418.8258
1 GBP1.1527411.26305105.2561.720211.911251.111721.7011
1 USD0.912650.791734183.3351.361951.51320.880217.1815
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634310.01815810.01056220.206174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / الدرهم المغربي
1 IMP12.73970 MAD
5 IMP63.69850 MAD
10 IMP127.39700 MAD
20 IMP254.79400 MAD
50 IMP636.98500 MAD
100 IMP1273.97000 MAD
250 IMP3184.92500 MAD
500 IMP6369.85000 MAD
1000 IMP12739.70000 MAD
2000 IMP25479.40000 MAD
5000 IMP63698.50000 MAD
10000 IMP127397.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / جنيه جزيرة مان
1 MAD0.07849 IMP
5 MAD0.39247 IMP
10 MAD0.78495 IMP
20 MAD1.56990 IMP
50 MAD3.92474 IMP
100 MAD7.84948 IMP
250 MAD19.62370 IMP
500 MAD39.24740 IMP
1000 MAD78.49480 IMP
2000 MAD156.98960 IMP
5000 MAD392.47400 IMP
10000 MAD784.94800 IMP