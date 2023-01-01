دولار فيجي إلى دولار جزر سليمان

تحويل FJD إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
3734.32 sbd

1.00000 FJD = 3.73432 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:58 UTC
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FJD إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 SBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06588.42381.438281.661470.964918.1905
1GBP1.1551311.2302102.141.661391.919191.1145921.0122
1USD0.938950.812876183.0271.35051.560060.90617.0803
1INR0.01130920.00979050.012044310.01626580.01878980.01091210.20572

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / دولار جزر سليمان
1 FJD3.73432 SBD
5 FJD18.67160 SBD
10 FJD37.34320 SBD
20 FJD74.68640 SBD
50 FJD186.71600 SBD
100 FJD373.43200 SBD
250 FJD933.58000 SBD
500 FJD1867.16000 SBD
1000 FJD3734.32000 SBD
2000 FJD7468.64000 SBD
5000 FJD18671.60000 SBD
10000 FJD37343.20000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / دولار فيجي
1 SBD0.26779 FJD
5 SBD1.33893 FJD
10 SBD2.67786 FJD
20 SBD5.35572 FJD
50 SBD13.38930 FJD
100 SBD26.77860 FJD
250 SBD66.94650 FJD
500 SBD133.89300 FJD
1000 SBD267.78600 FJD
2000 SBD535.57200 FJD
5000 SBD1338.93000 FJD
10000 SBD2677.86000 FJD