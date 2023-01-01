جنيه مصري إلى دولار بربادوسي

تحويل EGP إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٦٥٫٣٤ bbd

1.00000 EGP = 0.06534 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:37 UTC
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EGP إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065488.47271.438561.6630.9647518.1999
1GBP1.1531411.22855102.0211.658851.917661.1124920.987
1USD0.93860.813968183.04181.350251.560910.905717.0827
1INR0.01130290.00980190.012042110.01625990.01879670.01090660.205712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار بربادوسي
1 EGP0.06534 BBD
5 EGP0.32671 BBD
10 EGP0.65343 BBD
20 EGP1.30686 BBD
50 EGP3.26715 BBD
100 EGP6.53430 BBD
250 EGP16.33575 BBD
500 EGP32.67150 BBD
1000 EGP65.34300 BBD
2000 EGP130.68600 BBD
5000 EGP326.71500 BBD
10000 EGP653.43000 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / جنيه مصري
1 BBD15.30380 EGP
5 BBD76.51900 EGP
10 BBD153.03800 EGP
20 BBD306.07600 EGP
50 BBD765.19000 EGP
100 BBD1530.38000 EGP
250 BBD3825.95000 EGP
500 BBD7651.90000 EGP
1000 BBD15303.80000 EGP
2000 BBD30607.60000 EGP
5000 BBD76519.00000 EGP
10000 BBD153038.00000 EGP