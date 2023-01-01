بيزو دومنيكاني إلى جنيه مانكس

تحويل DOP إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
١٣٫٩٥ imp

1.00000 DOP = 0.01395 IMP

Mid-market exchange rate at 20:12
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095391.28781.492241.657660.9643518.7938
1 GBP1.1528711.2628105.2481.720441.911161.1117721.6679
1 USD0.9130.791891183.3451.36241.513430.8804517.1586
1 INR0.01095440.009501360.011998310.01634650.01815860.01056390.205874

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / جنيه جزيرة مان
1 DOP0.01395 IMP
5 DOP0.06973 IMP
10 DOP0.13947 IMP
20 DOP0.27893 IMP
50 DOP0.69733 IMP
100 DOP1.39466 IMP
250 DOP3.48665 IMP
500 DOP6.97330 IMP
1000 DOP13.94660 IMP
2000 DOP27.89320 IMP
5000 DOP69.73300 IMP
10000 DOP139.46600 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / البيزو الدومينيكي
1 IMP71.70200 DOP
5 IMP358.51000 DOP
10 IMP717.02000 DOP
20 IMP1434.04000 DOP
50 IMP3585.10000 DOP
100 IMP7170.20000 DOP
250 IMP17925.50000 DOP
500 IMP35851.00000 DOP
1000 IMP71702.00000 DOP
2000 IMP143404.00000 DOP
5000 IMP358510.00000 DOP
10000 IMP717020.00000 DOP