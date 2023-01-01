غواراني باراغواي (PYG)

اسم العملة

غواراني باراغواي

رمز العملة

سعر الصرف PYG

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
من PYG0.000140.000210.011390.000130.007790.000190.000190.00011
إلى PYG7280.280004683.7700087.793507749.49000128.353005327.100005401.600008972.22000

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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