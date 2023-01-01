غواراني باراغواي (PYG)
اسم العملة
غواراني باراغواي
رمز العملة
₲
سعر الصرف PYG
|USD
|AUD
|INR
|EUR
|PHP
|SGD
|CAD
|GBP
|من PYG
|0.00014
|0.00021
|0.01139
|0.00013
|0.00779
|0.00019
|0.00019
|0.00011
|إلى PYG
|7280.28000
|4683.77000
|87.79350
|7749.49000
|128.35300
|5327.10000
|5401.60000
|8972.22000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.