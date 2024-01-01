Парагвайский гуарани (PYG)
Название валюты
Парагвайский гуарани
Символ валюты
₲
Обменный курс для PYG
|USD
|AUD
|INR
|EUR
|PHP
|SGD
|CAD
|GBP
|Из PYG
|0.00013
|0.00020
|0.01108
|0.00012
|0.00773
|0.00018
|0.00018
|0.00010
|В PYG
|7549.85000
|5085.58000
|90.27440
|8245.95000
|129.41600
|5628.13000
|5518.29000
|9800.08000
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.