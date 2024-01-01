Парагвайский гуарани (PYG)

Название валюты

Парагвайский гуарани

Обменный курс для PYG

 USD AUD INR EUR PHP SGD CAD GBP
Из PYG0.00013 0.00020 0.01108 0.00012 0.00773 0.00018 0.00018 0.00010
В PYG7549.85000 5085.58000 90.27440 8245.95000 129.41600 5628.13000 5518.29000 9800.08000

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