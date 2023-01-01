كولون كوستاريكي إلى كولون سلفادوري

تحويل CRC إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
16.42 svc

1.00000 CRC = 0.01642 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 8:38 UTC
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CRC إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065388.56371.43811.66310.964818.2036
1GBP1.154811.2303102.2811.660841.920691.1141521.0231
1USD0.93870.81281183.1351.349951.561160.9057517.0878
1INR0.01129130.009776990.012028610.0162380.01877860.01089490.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / كولون سلفادوري
1 CRC0.01642 SVC
5 CRC0.08208 SVC
10 CRC0.16415 SVC
20 CRC0.32830 SVC
50 CRC0.82075 SVC
100 CRC1.64151 SVC
250 CRC4.10377 SVC
500 CRC8.20755 SVC
1000 CRC16.41510 SVC
2000 CRC32.83020 SVC
5000 CRC82.07550 SVC
10000 CRC164.15100 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / كوستاريكا كولوين
1 SVC60.91950 CRC
5 SVC304.59750 CRC
10 SVC609.19500 CRC
20 SVC1218.39000 CRC
50 SVC3045.97500 CRC
100 SVC6091.95000 CRC
250 SVC15229.87500 CRC
500 SVC30459.75000 CRC
1000 SVC60919.50000 CRC
2000 SVC121839.00000 CRC
5000 SVC304597.50000 CRC
10000 SVC609195.00000 CRC