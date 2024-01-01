Kosta Rika kolonundan El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile CRC → SVC çevirin

1.000 crc
17,41 svc

1,000 CRC = 0,01741 SVC

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / El Salvador Kolonu
1 CRC0,01741 SVC
5 CRC0,08705 SVC
10 CRC0,17409 SVC
20 CRC0,34818 SVC
50 CRC0,87045 SVC
100 CRC1,74090 SVC
250 CRC4,35225 SVC
500 CRC8,70450 SVC
1000 CRC17,40900 SVC
2000 CRC34,81800 SVC
5000 CRC87,04500 SVC
10000 CRC174,09000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Kosta Rika Kolonu
1 SVC57,44170 CRC
5 SVC287,20850 CRC
10 SVC574,41700 CRC
20 SVC1.148,83400 CRC
50 SVC2.872,08500 CRC
100 SVC5.744,17000 CRC
250 SVC14.360,42500 CRC
500 SVC28.720,85000 CRC
1000 SVC57.441,70000 CRC
2000 SVC114.883,40000 CRC
5000 SVC287.208,50000 CRC
10000 SVC574.417,00000 CRC