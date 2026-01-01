كولون كوستاريكي إلى وون كوري جنوبي

حوّل CRC إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₡1 CRC = 3.157 KRW

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CRC إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CRC إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CRC إلى KRW اليوم

CRCKRW
1 CRC3 KRW
5 CRC16 KRW
10 CRC32 KRW
20 CRC63 KRW
50 CRC158 KRW
100 CRC316 KRW
250 CRC789 KRW
500 CRC1,578 KRW
1000 CRC3,157 KRW
2000 CRC6,314 KRW
5000 CRC15,784 KRW
10000 CRC31,569 KRW
KRWCRC
1000 KRW316.77 CRC
2000 KRW633.54 CRC
5000 KRW1,583.84 CRC
10000 KRW3,167.68 CRC
20000 KRW6,335.36 CRC
30000 KRW9,503.04 CRC
40000 KRW12,670.72 CRC
50000 KRW15,838.40 CRC
60000 KRW19,006.08 CRC
45000000 KRW14,254,560 CRC
75000000 KRW23,757,600 CRC
78000000 KRW24,707,904 CRC
100000000 KRW31,676,800 CRC
330000000 KRW104,533,440 CRC
500000000 KRW158,384,000 CRC
1800000000 KRW570,182,400 CRC
1900000000 KRW601,859,200 CRC
10000000000 KRW3,167,680,000 CRC
15200000000 KRW4,814,873,600 CRC
36100000000 KRW11,435,324,800 CRC
45600000000 KRW14,444,620,800 CRC

الأسئلة الشائعة