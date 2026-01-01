45,600,000,000 وون كوري جنوبي إلى كولون كوستاريكي

حوّل KRW إلى CRC بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.3244 CRC

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى CRC،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى CRC متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى CRC اليوم

KRWCRC
1000 KRW324.35 CRC
2000 KRW648.70 CRC
5000 KRW1,621.76 CRC
10000 KRW3,243.52 CRC
20000 KRW6,487.04 CRC
30000 KRW9,730.56 CRC
40000 KRW12,974.08 CRC
50000 KRW16,217.60 CRC
60000 KRW19,461.12 CRC
45000000 KRW14,595,840.00 CRC
75000000 KRW24,326,400.00 CRC
78000000 KRW25,299,456.00 CRC
100000000 KRW32,435,200.00 CRC
330000000 KRW107,036,160.00 CRC
500000000 KRW162,176,000 CRC
1800000000 KRW583,833,600 CRC
1900000000 KRW616,268,800 CRC
10000000000 KRW3,243,520,000.00 CRC
15200000000 KRW4,930,150,400 CRC
36100000000 KRW11,709,107,200 CRC
45600000000 KRW14,790,451,200.00 CRC
CRCKRW
1 CRC3 KRW
5 CRC15 KRW
10 CRC31 KRW
20 CRC62 KRW
50 CRC154 KRW
100 CRC308 KRW
250 CRC771 KRW
500 CRC1,542 KRW
1000 CRC3,083 KRW
2000 CRC6,166 KRW
5000 CRC15,415 KRW
10000 CRC30,831 KRW

الأسئلة الشائعة