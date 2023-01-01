دولار برمودي إلى تالا ساموي

تحويل BMD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٢٬٧٦٣٫١٩ wst

1.00000 BMD = 2.76319 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 5:39 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BMD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 WST
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.36521.434611.6590.9570518.2084
1GBP1.1584811.232102.3661.661911.921851.1087221.0933
1USD0.94030.811688183.0891.348951.559940.899917.1212
1INR0.01131670.00976890.012035310.0162350.01877430.01083060.206059

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار برمودا

BMD إلى USD

BMD إلى CAD

BMD إلى INR

BMD إلى EUR

BMD إلى NZD

BMD إلى SGD

BMD إلى ZAR

BMD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Samoan Tala
1 BMD2.76319 WST
5 BMD13.81595 WST
10 BMD27.63190 WST
20 BMD55.26380 WST
50 BMD138.15950 WST
100 BMD276.31900 WST
250 BMD690.79750 WST
500 BMD1381.59500 WST
1000 BMD2763.19000 WST
2000 BMD5526.38000 WST
5000 BMD13815.95000 WST
10000 BMD27631.90000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Bermudan Dollar
1 WST0.36190 BMD
5 WST1.80950 BMD
10 WST3.61900 BMD
20 WST7.23800 BMD
50 WST18.09500 BMD
100 WST36.19000 BMD
250 WST90.47500 BMD
500 WST180.95000 BMD
1000 WST361.90000 BMD
2000 WST723.80000 BMD
5000 WST1809.50000 BMD
10000 WST3619.00000 BMD