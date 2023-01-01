ألف دولار برمودي إلى تالا ساموي

تحويل BMD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٢٬٧٦٠٫٩١ wst

1.00000 BMD = 2.76091 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 21:16 UTC
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BMD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.856151.077789.12281.465131.671760.954918.42
1GBP1.1680211.25935104.1451.712091.953541.1153421.5248
1USD0.92790.79406182.69721.35951.551230.885617.092
1INR0.01122050.009602020.012092310.01643950.01875790.01070890.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Samoan Tala
1 BMD2.76091 WST
5 BMD13.80455 WST
10 BMD27.60910 WST
20 BMD55.21820 WST
50 BMD138.04550 WST
100 BMD276.09100 WST
250 BMD690.22750 WST
500 BMD1380.45500 WST
1000 BMD2760.91000 WST
2000 BMD5521.82000 WST
5000 BMD13804.55000 WST
10000 BMD27609.10000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Bermudan Dollar
1 WST0.36220 BMD
5 WST1.81100 BMD
10 WST3.62200 BMD
20 WST7.24400 BMD
50 WST18.11000 BMD
100 WST36.22000 BMD
250 WST90.55000 BMD
500 WST181.10000 BMD
1000 WST362.20000 BMD
2000 WST724.40000 BMD
5000 WST1811.00000 BMD
10000 WST3622.00000 BMD