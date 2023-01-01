دولار برمودي إلى جنيه مانكس

تحويل BMD إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
791.76 imp

1.00000 BMD = 0.79176 IMP

Mid-market exchange rate at 20:05
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أعلى العملات

 USDCADINREURNZDSGDZARGBP
1 USD11.362483.3450.9131.638811.33718.66490.791797
1 CAD0.733999161.17510.6701351.202880.98135613.70.581178
1 INR0.01199830.016346510.01095440.01966290.01604180.2239470.00950023
1 EUR1.09531.4922491.287811.794991.4644220.44370.86725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / جنيه جزيرة مان
1 BMD0.79176 IMP
5 BMD3.95879 IMP
10 BMD7.91759 IMP
20 BMD15.83518 IMP
50 BMD39.58795 IMP
100 BMD79.17590 IMP
250 BMD197.93975 IMP
500 BMD395.87950 IMP
1000 BMD791.75900 IMP
2000 BMD1583.51800 IMP
5000 BMD3958.79500 IMP
10000 BMD7917.59000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Bermudan Dollar
1 IMP1.26301 BMD
5 IMP6.31505 BMD
10 IMP12.63010 BMD
20 IMP25.26020 BMD
50 IMP63.15050 BMD
100 IMP126.30100 BMD
250 IMP315.75250 BMD
500 IMP631.50500 BMD
1000 IMP1263.01000 BMD
2000 IMP2526.02000 BMD
5000 IMP6315.05000 BMD
10000 IMP12630.10000 BMD