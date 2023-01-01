دولار برمودي إلى بيزو تشيلي

تحويل BMD إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
883350 clp

1.00000 BMD = 883.35000 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:27 UTC
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BMD إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0635588.37831.434781.659330.9570518.2157
1GBP1.1586111.23225102.3971.662371.922541.1088521.1051
1USD0.940250.811524183.09751.349051.560180.899917.1273
1INR0.0113150.009765920.012034110.01623450.01877530.01082940.206111

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Chilean Peso
1 BMD883.35000 CLP
5 BMD4416.75000 CLP
10 BMD8833.50000 CLP
20 BMD17667.00000 CLP
50 BMD44167.50000 CLP
100 BMD88335.00000 CLP
250 BMD220837.50000 CLP
500 BMD441675.00000 CLP
1000 BMD883350.00000 CLP
2000 BMD1766700.00000 CLP
5000 BMD4416750.00000 CLP
10000 BMD8833500.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Bermudan Dollar
1 CLP0.00113 BMD
5 CLP0.00566 BMD
10 CLP0.01132 BMD
20 CLP0.02264 BMD
50 CLP0.05660 BMD
100 CLP0.11320 BMD
250 CLP0.28301 BMD
500 CLP0.56603 BMD
1000 CLP1.13205 BMD
2000 CLP2.26410 BMD
5000 CLP5.66025 BMD
10000 CLP11.32050 BMD