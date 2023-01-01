دينار بحريني إلى دولار بهامي

تحويل BHD إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
2652.66 bsd

1.00000 BHD = 2.65266 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:11 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BHD إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 BSD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.35881.43451.659510.9570518.2168
1GBP1.1584811.23205102.3621.661851.922521.1087221.1039
1USD0.94030.811655183.0831.348851.560430.8999517.1291
1INR0.01131750.009769210.012036210.0162350.01878160.01083190.206169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار البهامي
1 BHD2.65266 BSD
5 BHD13.26330 BSD
10 BHD26.52660 BSD
20 BHD53.05320 BSD
50 BHD132.63300 BSD
100 BHD265.26600 BSD
250 BHD663.16500 BSD
500 BHD1326.33000 BSD
1000 BHD2652.66000 BSD
2000 BHD5305.32000 BSD
5000 BHD13263.30000 BSD
10000 BHD26526.60000 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Bahraini Dinar
1 BSD0.37698 BHD
5 BSD1.88490 BHD
10 BSD3.76980 BHD
20 BSD7.53960 BHD
50 BSD18.84900 BHD
100 BSD37.69800 BHD
250 BSD94.24500 BHD
500 BSD188.49000 BHD
1000 BSD376.98000 BHD
2000 BSD753.96000 BHD
5000 BSD1884.90000 BHD
10000 BSD3769.80000 BHD