越南盾兌泰銖匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌泰銖的匯率目前為0.001，較昨日改變了0.338%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.629%。

在過去一星期，越南盾兌泰銖的匯率波動，在23-07-2024高見0.001，並在29-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.267%。