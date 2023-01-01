越南盾兌巴拿馬巴爾博亞匯率

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外幣匯率換算

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1EUR10.86531.0508587.51741.43521.669340.948419.0125
1GBP1.1556711.2145101.1471.65871.929311.0960421.9733
1USD0.951650.823384183.28251.365751.588560.9025518.0925
1INR0.01142630.009886640.012007310.0163990.01907440.01083720.217243

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比較匯率

如何將越南盾兌換成to Panamanian balboas

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇VND你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇PAB你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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越南盾熱門貨幣組合

VND兌USD

VND兌AUD

VND兌EUR

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VND兌CAD

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plane
越南盾巴拿馬巴爾博亞兌換率
1 VND0.00004 PAB
5 VND0.00020 PAB
10 VND0.00041 PAB
20 VND0.00082 PAB
50 VND0.00204 PAB
100 VND0.00409 PAB
250 VND0.01022 PAB
500 VND0.02045 PAB
1000 VND0.04089 PAB
2000 VND0.08178 PAB
5000 VND0.20446 PAB
10000 VND0.40891 PAB
巴拿馬巴爾博亞越南盾兌換率
1 PAB24455.00000 VND
5 PAB122275.00000 VND
10 PAB244550.00000 VND
20 PAB489100.00000 VND
50 PAB1222750.00000 VND
100 PAB2445500.00000 VND
250 PAB6113750.00000 VND
500 PAB12227500.00000 VND
1000 PAB24455000.00000 VND
2000 PAB48910000.00000 VND
5000 PAB122275000.00000 VND
10000 PAB244550000.00000 VND