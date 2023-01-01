新台幣兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.86381.0970591.41061.489571.651810.957618.9532
1 GBP1.1576811.2701105.831.724541.912371.1085921.9429
1 USD0.911550.78734183.3241.35781.505680.8728517.2765
1 INR0.01093970.009449130.012001310.01629540.01807020.01047540.207341

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如何將新台幣兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

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  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇TWD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

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新臺幣澤西鎊兌換率
1 TWD0.02520 JEP
5 TWD0.12601 JEP
10 TWD0.25202 JEP
20 TWD0.50405 JEP
50 TWD1.26012 JEP
100 TWD2.52025 JEP
250 TWD6.30063 JEP
500 TWD12.60125 JEP
1000 TWD25.20250 JEP
2000 TWD50.40500 JEP
5000 TWD126.01250 JEP
10000 TWD252.02500 JEP
澤西鎊新臺幣兌換率
1 JEP39.67860 TWD
5 JEP198.39300 TWD
10 JEP396.78600 TWD
20 JEP793.57200 TWD
50 JEP1983.93000 TWD
100 JEP3967.86000 TWD
250 JEP9919.65000 TWD
500 JEP19839.30000 TWD
1000 JEP39678.60000 TWD
2000 JEP79357.20000 TWD
5000 JEP198393.00000 TWD
10000 JEP396786.00000 TWD