新台币兑至泽西镑

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1 SGD0.7506110.5912641.019851.133345.8602110.3960.683802
1 GBP1.26951.6912911.724871.916819.9113186.7121.1566
1 CAD0.7359980.9805330.57975411.111285.74612108.2470.670491

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如何将New Taiwan dollars兑换成至泽西镑

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新台币/泽西岛镑汇率
1 TWD0.02522 JEP
5 TWD0.12610 JEP
10 TWD0.25219 JEP
20 TWD0.50439 JEP
50 TWD1.26097 JEP
100 TWD2.52194 JEP
250 TWD6.30485 JEP
500 TWD12.60970 JEP
1000 TWD25.21940 JEP
2000 TWD50.43880 JEP
5000 TWD126.09700 JEP
10000 TWD252.19400 JEP
泽西岛镑/新台币汇率
1 JEP39.65210 TWD
5 JEP198.26050 TWD
10 JEP396.52100 TWD
20 JEP793.04200 TWD
50 JEP1982.60500 TWD
100 JEP3965.21000 TWD
250 JEP9913.02500 TWD
500 JEP19826.05000 TWD
1000 JEP39652.10000 TWD
2000 JEP79304.20000 TWD
5000 JEP198260.50000 TWD
10000 JEP396521.00000 TWD