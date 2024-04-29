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如何將新加坡元兌換成越南盾

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇SGD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇VND你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

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新加坡元越南盾兌換率
1 SGD18,644.90000 VND
5 SGD93,224.50000 VND
10 SGD186,449.00000 VND
20 SGD372,898.00000 VND
50 SGD932,245.00000 VND
100 SGD1,864,490.00000 VND
250 SGD4,661,225.00000 VND
500 SGD9,322,450.00000 VND
1000 SGD18,644,900.00000 VND
2000 SGD37,289,800.00000 VND
5000 SGD93,224,500.00000 VND
10000 SGD186,449,000.00000 VND
越南盾新加坡元兌換率
1 VND0.00005 SGD
5 VND0.00027 SGD
10 VND0.00054 SGD
20 VND0.00107 SGD
50 VND0.00268 SGD
100 VND0.00536 SGD
250 VND0.01341 SGD
500 VND0.02682 SGD
1000 VND0.05363 SGD
2000 VND0.10727 SGD
5000 VND0.26817 SGD
10000 VND0.53634 SGD