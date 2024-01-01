卡塔爾利雅 (QAR)

貨幣名稱

卡塔爾利雅

QR

QAR 匯率

 USD INR CAD PKR GBP EUR NGN AUD
從QAR0.27427 22.88060 0.37494 76.41250 0.21962 0.25644 340.48500 0.41989
至QAR3.64600 0.04371 2.66706 0.01309 4.55331 3.89958 0.00294 2.38157

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比較匯率
姓名卡塔爾里亞爾 (QAR)
符號QR
輔幣單位迪拉姆（Dirham）
輔幣符號د.إ
常用鈔票10, 50, 100 riyals
常用硬幣1, 5 dirhams
央行卡塔爾中央銀行
使用者卡塔爾

卡塔爾里亞爾（QAR）的實用資料

卡塔爾的流通貨幣名為卡塔爾利雅，其貨幣代碼及符號分別為QAR與﷼，以 QAR兌 USD的匯率最為知名。

在1966 年之前，卡塔爾以波斯灣盧比形式採用印度盧比。然而，當印度在1966年將盧比貶值後，卡塔爾和其他使用波斯灣盧比的國家便決定建立自己的獨立貨幣。

最初，卡塔爾短暫採用沙地阿拉伯利雅 ，但於1966年3月簽署卡塔爾杜拜貨幣協定後，卡塔爾和杜拜便正式推出利雅。該幣最初以每1利雅兌1先令6便士的價格與英鎊掛鉤，但在1967年英鎊貶值後，其價值則升至1先令9便士，以保持與黃金相關的價值。

卡塔爾利雅的現代歷史

在杜拜成為阿拉伯聯合酋長國的一部分後，卡塔爾於1973年5月開始脫離杜拜獨立發行卡塔爾利雅。在回收舊貨幣的90日過渡期間，舊有的鈔票與新鈔票一起流通。

面額為1、5、10、25和50的迪拉姆硬幣則於1966年以卡塔爾和杜拜的名義推出。後來，一系列尺寸與成分相似的新硬幣在1973年推出，但只以卡塔爾的名義發行。目前，儘管只有25迪拉姆和50迪拉姆硬幣仍在市面流通，但面值較小的硬幣仍被視為法定貨幣。

卡塔爾利雅與美元的關係

卡塔爾利雅以1美元兌3.64卡塔爾利雅的固定匯率與美元掛鉤。該匯率根據卡塔爾埃米爾哈馬德·本·哈利法·阿勒薩尼（Hamad bin Khalifa Al Thani）於2001年7月9日簽署的2001年第34號皇家法令正式納入卡塔爾法律。

該法令概述的具體條款包括：第（1）條規定卡塔爾利雅兌美元的匯率為3.64卡塔爾利雅，並訂定卡塔爾中央銀行可買賣美元的上下限。第（2）條授權卡塔爾中央銀行制定銷售和繳付美元的數量、時間、條件和相關條款。最後，第 (3) 條廢除了1975年第60號皇家法令，正式將卡塔爾利雅與國際貨幣基金組織的特別提款權（SDR）掛鉤。

卡塔爾里亞爾兌各國貨幣匯率