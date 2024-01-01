卡塔爾里亞爾（QAR）的實用資料

卡塔爾的流通貨幣名為卡塔爾利雅，其貨幣代碼及符號分別為QAR與﷼，以 QAR兌 USD的匯率最為知名。

在1966 年之前，卡塔爾以波斯灣盧比形式採用印度盧比。然而，當印度在1966年將盧比貶值後，卡塔爾和其他使用波斯灣盧比的國家便決定建立自己的獨立貨幣。

最初，卡塔爾短暫採用沙地阿拉伯利雅 ，但於1966年3月簽署卡塔爾杜拜貨幣協定後，卡塔爾和杜拜便正式推出利雅。該幣最初以每1利雅兌1先令6便士的價格與英鎊掛鉤，但在1967年英鎊貶值後，其價值則升至1先令9便士，以保持與黃金相關的價值。