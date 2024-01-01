卡塔爾利雅 (QAR)
貨幣名稱
卡塔爾利雅
貨幣符號
QR
|姓名
|卡塔爾里亞爾 (QAR)
|符號
|QR
|輔幣單位
|迪拉姆（Dirham）
|輔幣符號
|د.إ
|常用鈔票
|10, 50, 100 riyals
|常用硬幣
|1, 5 dirhams
|央行
|卡塔爾中央銀行
|使用者
|卡塔爾
卡塔爾利雅的現代歷史
在杜拜成為阿拉伯聯合酋長國的一部分後，卡塔爾於1973年5月開始脫離杜拜獨立發行卡塔爾利雅。在回收舊貨幣的90日過渡期間，舊有的鈔票與新鈔票一起流通。
面額為1、5、10、25和50的迪拉姆硬幣則於1966年以卡塔爾和杜拜的名義推出。後來，一系列尺寸與成分相似的新硬幣在1973年推出，但只以卡塔爾的名義發行。目前，儘管只有25迪拉姆和50迪拉姆硬幣仍在市面流通，但面值較小的硬幣仍被視為法定貨幣。
卡塔爾利雅與美元的關係
卡塔爾利雅以1美元兌3.64卡塔爾利雅的固定匯率與美元掛鉤。該匯率根據卡塔爾埃米爾哈馬德·本·哈利法·阿勒薩尼（Hamad bin Khalifa Al Thani）於2001年7月9日簽署的2001年第34號皇家法令正式納入卡塔爾法律。
該法令概述的具體條款包括：第（1）條規定卡塔爾利雅兌美元的匯率為3.64卡塔爾利雅，並訂定卡塔爾中央銀行可買賣美元的上下限。第（2）條授權卡塔爾中央銀行制定銷售和繳付美元的數量、時間、條件和相關條款。最後，第 (3) 條廢除了1975年第60號皇家法令，正式將卡塔爾利雅與國際貨幣基金組織的特別提款權（SDR）掛鉤。