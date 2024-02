Katar-Riyal

Die Beziehung zwischen dem katarischen Riyal und US-Dollar

Der katarische Riyal ist an einen festen Wechselkurs von 1 US$ = 3,64 QR gekoppelt. Dieser Kurs wurde durch das königliche Dekret Nr. 34 aus dem Jahr 2001, das am 9. Juli 2001 von Hamad bin Khalifa Al Thani, dem Emir von Katar, unterzeichnet wurde, förmlich im katarischen Recht verankert.

Dieses Dekret enthält bestimmte Artikel: Artikel (1) legt den Wechselkurs des katarischen Riyal gegenüber dem US-Dollar auf 3,64 QR fest und setzt Ober- und Untergrenzen für den An- und Verkauf von Dollars durch die katarische Zentralbank. Artikel (2) ermächtigt die Zentralbank von Katar, den Umfang, den Zeitpunkt, die Bedingungen und die damit verbundenen Konditionen für den Verkauf und die Zahlung von US-Dollar festzulegen. Artikel (3) schließlich hebt das frühere königliche Dekret Nr. 60 von 1975 auf, das den Riyal offiziell an die Sonderziehungsrechte (SZR) des IWF gebunden hatte.