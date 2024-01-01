Катарский риал (QAR)
Название валюты
Катарский риал
Символ валюты
QR
Обменный курс для QAR
|USD
|INR
|CAD
|PKR
|GBP
|EUR
|NGN
|AUD
|Из QAR
|0.27424
|22.93540
|0.37528
|76.23750
|0.21132
|0.25110
|444.51700
|0.40724
|В QAR
|3.64650
|0.04360
|2.66469
|0.01312
|4.73225
|3.98252
|0.00225
|2.45555
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
|Название
|катарский риал (QAR)
|Символ
|QR
|Разменная единица
|Дирхам
|Символ разменной единицы
|د.إ
|Часто исп. банкноты
|10, 50, 100 riyals
|Часто исп. монеты
|1, 5 dirhams
|Центральный банк
|Центральный банк Катара
|Где используется
|Катар
катарский риал (QAR): таблица фактов
Валютой в Катаре является катарский риал, где курс катарского риала к доллару США особенно важен. Код валюты — QAR, символ — ﷼.
До 1966 года Катар использовал индийскую рупию в форме рупий Персидского залива. Однако, когда Индия девальвировала рупию в 1966 году, Катар и другие государства, использующие рупию Персидского залива, решили создать свою независимую валюту.
Первоначально Катар ненадолго принял в качестве валюты саудовские риялы, но впоследствии ввел риял Катара и Дубая после подписания валютного соглашения между Катаром и Дубаем в марте 1966 года. Стоимость этой валюты, первоначально привязанная к фунту стерлингов, была равна одному шиллингу и шести пенсам за риял, ее стоимость изменилась и стала равна одному шиллингу и девяти пенсам после девальвации фунта стерлингов в 1967 году, сохранив свою стоимость по отношению к золоту.
Современная история катарского риала
После того, как Дубай стал частью Объединенных Арабских Эмиратов, в мае 1973 года Катар начал выпускать катарский риал независимо от Дубая. В течение 90-дневного переходного периода одновременно циркулировали как новые банкноты, так и банкноты предыдущего периода, которые затем были изъяты.
Монеты, получившие название дирхамы Катара и Дубая, были введены в 1966 году номиналами в 1, 5, 10, 25 и 50 дирхамов. Позже, в 1973 году, была введена новая серия монет с аналогичными размерами и композициями, но только под названием дирхамы Катара. В настоящее время в обращении находятся только монеты номиналом 25 и 50 дирхамов, в то время как более мелкие монеты остаются законным платежным средством.
Отношение катарского рияла к доллару США
Катарский риал привязан к доллару США по фиксированному обменному курсу 3,64 риала за 1 доллар США. Этот курс был официально установлен в катарском законодательстве Королевским указом № 34 от 2001 года, подписанным Хамадом бен Халифой Аль Тани, эмиром Катара, 9 июля 2001 года.
В этом указе изложены конкретные статьи: статья (1) определяет ставку обменный курс катарского риала по отношению к доллару США на уровне 3,64 риала и устанавливает верхний и нижний пределы для покупки и продажи долларов Центральным банком Катара. Статья (2) предоставляет Центральному банку Катара полномочия определять объем, сроки, условия и сопутствующие правила продажи и платежей в долларах США. Наконец, статья (3) отменяет более ранний Королевский указ № 60 от 1975 года, который официально привязывал риал к специальным правам заимствования (СДР) МВФ.