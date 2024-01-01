катарский риал (QAR): таблица фактов

Валютой в Катаре является катарский риал, где курс катарского риала к доллару США особенно важен. Код валюты — QAR, символ — ﷼.

До 1966 года Катар использовал индийскую рупию в форме рупий Персидского залива. Однако, когда Индия девальвировала рупию в 1966 году, Катар и другие государства, использующие рупию Персидского залива, решили создать свою независимую валюту.

Первоначально Катар ненадолго принял в качестве валюты саудовские риялы, но впоследствии ввел риял Катара и Дубая после подписания валютного соглашения между Катаром и Дубаем в марте 1966 года. Стоимость этой валюты, первоначально привязанная к фунту стерлингов, была равна одному шиллингу и шести пенсам за риял, ее стоимость изменилась и стала равна одному шиллингу и девяти пенсам после девальвации фунта стерлингов в 1967 году, сохранив свою стоимость по отношению к золоту.