Катарский риал (QAR)

Название валюты

Катарский риал

QR

Обменный курс для QAR

 USD INR CAD PKR GBP EUR NGN AUD
Из QAR0.27424 22.93540 0.37528 76.23750 0.21132 0.25110 444.51700 0.40724
В QAR3.64650 0.04360 2.66469 0.01312 4.73225 3.98252 0.00225 2.45555

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Названиекатарский риал (QAR)
СимволQR
Разменная единицаДирхам
Символ разменной единицыد.إ
Часто исп. банкноты10, 50, 100 riyals
Часто исп. монеты1, 5 dirhams
Центральный банкЦентральный банк Катара
Где используетсяКатар

катарский риал (QAR): таблица фактов

Валютой в Катаре является катарский риал, где курс катарского риала к доллару США особенно важен. Код валюты — QAR, символ — ﷼.

До 1966 года Катар использовал индийскую рупию в форме рупий Персидского залива. Однако, когда Индия девальвировала рупию в 1966 году, Катар и другие государства, использующие рупию Персидского залива, решили создать свою независимую валюту.

Первоначально Катар ненадолго принял в качестве валюты саудовские риялы, но впоследствии ввел риял Катара и Дубая после подписания валютного соглашения между Катаром и Дубаем в марте 1966 года. Стоимость этой валюты, первоначально привязанная к фунту стерлингов, была равна одному шиллингу и шести пенсам за риял, ее стоимость изменилась и стала равна одному шиллингу и девяти пенсам после девальвации фунта стерлингов в 1967 году, сохранив свою стоимость по отношению к золоту.

Современная история катарского риала

После того, как Дубай стал частью Объединенных Арабских Эмиратов, в мае 1973 года Катар начал выпускать катарский риал независимо от Дубая. В течение 90-дневного переходного периода одновременно циркулировали как новые банкноты, так и банкноты предыдущего периода, которые затем были изъяты.

Монеты, получившие название дирхамы Катара и Дубая, были введены в 1966 году номиналами в 1, 5, 10, 25 и 50 дирхамов. Позже, в 1973 году, была введена новая серия монет с аналогичными размерами и композициями, но только под названием дирхамы Катара. В настоящее время в обращении находятся только монеты номиналом 25 и 50 дирхамов, в то время как более мелкие монеты остаются законным платежным средством.

Отношение катарского рияла к доллару США

Катарский риал привязан к доллару США по фиксированному обменному курсу 3,64 риала за 1 доллар США. Этот курс был официально установлен в катарском законодательстве Королевским указом № 34 от 2001 года, подписанным Хамадом бен Халифой Аль Тани, эмиром Катара, 9 июля 2001 года.

В этом указе изложены конкретные статьи: статья (1) определяет ставку обменный курс катарского риала по отношению к доллару США на уровне 3,64 риала и устанавливает верхний и нижний пределы для покупки и продажи долларов Центральным банком Катара. Статья (2) предоставляет Центральному банку Катара полномочия определять объем, сроки, условия и сопутствующие правила продажи и платежей в долларах США. Наконец, статья (3) отменяет более ранний Королевский указ № 60 от 1975 года, который официально привязывал риал к специальным правам заимствования (СДР) МВФ.

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