A katari riál modernkori története

Miután Dubaj az Egyesült Arab Emírségek részévé vált, Katar 1973 májusában Dubai-tól függetlenül kezdte meg a katari riál kibocsátását. A korábbi bankjegyek az új bankjegyek mellett 90 napos átmeneti időszakon át voltak forgalomban, mielőtt bevonták őket.

A Katar és Dubaj nevére szóló érméket 1966-ban vezették be 1, 5, 10, 25 és 50 dirham értékben. Később, 1973-ban egy új, hasonló méretű és összetételű érmésorozatot vezettek be, de csak Katar nevében. Jelenleg csak a 25 és 50 dirhamos érmék vannak forgalomban, míg a kisebb érmék továbbra is törvényes fizetőeszközök maradnak.